Bakan Fidan Doha'da Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı! Suriye'de siyasi çözüm nasıl olacak?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
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