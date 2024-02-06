Bakan Güler, Irak’ta, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak’ta, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:06
Borçka’da sel hasara neden oldu, cemaat camide mahsur kaldı 06.02.2024 | 22:22
02:20
01:42
Osmaniye'de Miraç Kandil'inde camiler dolup taştı 06.02.2024 | 21:32
00:27
Bakan Güler, Irak’ta, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti 06.02.2024 | 21:32
03:00
Depremin merkez üssünde Miraç Kandili idrak edildi 06.02.2024 | 21:32
04:01
00:30
Adliyedeki saldırganların çantalarından ve üzerlerinden çıkanlar belli oldu 06.02.2024 | 18:09
03:25
AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum'dan depremzede aileye ziyaret 06.02.2024 | 18:08
04:12
Kars-Ardahan yolu ulaşıma kapatıldı 06.02.2024 | 18:08
07:59
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Polisimizin dikkati faciayı önledi 06.02.2024 | 17:15
00:11
Başkan Erdoğan'dan depremzede ailelere anlamlı ziyaret! 06.02.2024 | 17:13
56:14
00:30
00:46
00:20
15:28
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Kahramanmaraş’ta önemli açıklamalar | Video 06.02.2024 | 14:55
01:03
Başkan Erdoğan, Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal'ı aradı | Video 06.02.2024 | 14:21
01:58
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'taki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okudu | Video 06.02.2024 | 13:49
02:24
02:35
Çağlayan Adliyesi saldırganlarıyla ilgili flaş gelişme | Video 06.02.2024 | 13:18