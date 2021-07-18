Bakan Karaismailoğlu'ndan Rize'deki sel felaketi ile ilgili açıklama | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki sel felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Herhangi bir ulaşım ve haberleşme sorunu yok" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki sel felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Herhangi bir ulaşım ve haberleşme sorunu yok" dedi. Bakan Karaismailoğlu, "Bölgede acil ihtiyaçların tümünü giderdik. Kalıcı projelerle bölgeye hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rize'de meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgede etkilenen trafoların onarıldığını ve elektriği kesilen hiçbir abone kalmadığını bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 14 Temmuz'da meydana gelen sel felaketi sonrasında 83 kişilik 27 ekiple çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Enerji arzının kesintisiz ve sorunsuz olarak devam ettiğine işaret edilen paylaşımda, "Bugün itibarıyla bölgede selden etkilenen hiçbir trafo, elektriği kesilen hiçbir abone kalmamıştır." ifadesine yer verildi.