Bakan Soylu'dan deprem bölgelerinde yağma ve hırsızlık açıklaması | Video 15.02.2023 | 12:39 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilecek konutlara ilişkin Soylu, "Özellikle evler 1 yılda teslim edilecek. Bu konuda bazen bir kısmı kötü, bir kısmı iyi niyetli, gördüğü tabloyu 'burası bir daha ayağa kalkmaz' şeklinde değerlendiren vatandaşlarımız. Bir kısmı da bunu istismar edip fitne çıkaranlar şöyle söylüyorlar. Bu şehirler tahliye edilecek. Bu şehirler sağlam zemin üzerinde yeniden bu vatandaşlarımızın şehri olarak hayatına devam edecek. Oradaki tespitler de yapılmıştır. Şehrin yıkılanlarının nereye kurulacağına yönelik değerlendirmeler yapıldı ve bu çalışmalar aynı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından oluşabilecek herhangi bir salgın hastalık durumuyla ilgili açıklama yapan Soylu, "Dün Sağlık Bakanımız ile birlikte çalıştık, bugün Hatay'da tekrar çalışacağız. Şu anda bir salgın hastalık, bir enfeksiyon, bağırsak enfeksiyonu gibi bir yayılım söz konusu değil. Bu konuda sağlık yetkililerimizin dikkati en üst seviyededir. Zaten hastanelerimiz işlem yapıyor. Kahramanmaraş özelinde onlarca ekip köyler dahil olmak üzere taramalara devam etmektedir" dedi.