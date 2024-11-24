Video Haber Bakan Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir’i ziyaret etti | Video
Bakan Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir’i ziyaret etti | Video

Bakan Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir’i ziyaret etti | Video

24.11.2024 | 10:31

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir’i ziyaret etti.

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Tekin başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, deftere şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 96'ncı yıl dönümünde, öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurlarınızdayız. Mukaddes bir mesleğin mensupları olarak insan haklarına dayanması ve demokratikliği vasıflarıyla gurur duyduğumuz Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatmak üzere İstikbalimizin emanetçisi telakki ettiğimiz evlatlarımızı en nitelikli bir şekilde yetiştirme gayretimiz bakidir. 'Köklerden geleceğe' şiarında kadim kültürümüzle aydınlık geleceğimize 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ideali ile yola çıktığımız bu tarihi süreçte; bugünü imar geleceği inşa eden öğretmenlerimizle bizlere hedef gösterdiğiniz, 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak' için azim ve kararlılıkla çalışmaktayız. Bizler fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür şuurlu nesiller yetiştirip, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

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