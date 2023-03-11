Bakan Varank: Tüm imkanları seferber ettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeyle ilgili, "Sanayi sitesindeki esnaflarımızla ya da kümelenme şeklinde faaliyet gösteren iş yerlerimizle ilgili KOSGEB acil durum destek kredisinin imzalarını bugün atacağım. Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, acil destek kredisini devreye alacağız" dedi.