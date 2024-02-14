Video Haber Bakan Yerlikaya: ‘Bozdoğan-1’ operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı | Video
Bakan Yerlikaya: ‘Bozdoğan-1’ operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı | Video

Bakan Yerlikaya: ‘Bozdoğan-1’ operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı | Video

14.02.2024 | 15:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütlerine yönelik 22 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Bozdoğan-1’ operasyonları çerçevesinde 179 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Osmaniye, Ardahan, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Kırşehir, Manisa, Muş, Şırnak, Uşak ve Van'da düzenlenen 'Bozdoğan-1' operasyonlarında; bölücü terör örgütüne üye oldukları ve faaliyetlerde bulundukları, örgütünün gençlik yapılanması ile sosyal alan ve kurumlar sözcülüğü yapılanmasının içerisinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütü ile iltisaklı haber kanallarında muhabirlik yaparak terör örgütüne finans sağladıkları, örgütün gençlik yapılanmasına ve kırsal alana eleman temin ettikleri ve illegal sokak eylemleri yaptıkları tespit edilen 179 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu."

"YILIN 365 GÜNÜ, 4 MEVSİM, 12 AY, GECE GÜNDÜZ DEMEDEN OPERASYONLAR DÜZENLİYORUZ"
Güvenlik güçlerine teşekkürlerini ileten Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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