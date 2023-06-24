Bambisi arızalanan helikopter yerleşim yeri yakınına indi | Video
Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki fabrika yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri, bambisinde yaşanan arıza sebebiyle yerleşim yeri yakınına indi. Bambideki arızanın kısa sürede giderilmesi sonrası helikopter görevine devam etti.
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