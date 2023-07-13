Başkan Erdoğan: "AB sözünü tutarsa biz de harekete geçeriz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yurda dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin çok verimli geçtiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "F-16’ların satışıyla ilgili Biden ve yönetimi aslında ülkemiz lehine bir tutum sergiliyor. Şu anda gerek kendisi gerek Dışişleri Bakanı ‘biz bu işin üzerindeyiz, takipçisiyiz’ dediler." dedi. "Vize serbestisinde ilk adımlar nasıl atılacak?" sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, "Danışmanım Çağatay Bey’i Brüksel’e gönderdik. Yarın orada bu konularla ilgili görüşmeleri yapacaklar. Gerek Gümrük Birliği konusu gerekse vize serbestisi konularını görüşecek. Bunların Türkiye lehine olacağına inanıyorum. Bugün Ursula von der Leyen de bununla ilgili bize olumlu bazı şeyler de söyledi." ifadelerini kullandı.