Başkan Erdoğan: AB'ye tam üyelik stratejik hedefimiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecini "stratejik hedef" olarak nitelendirdi. Başkan Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne benzer bir perspektiften yaklaşılmasının her iki tarafın da çıkarına olduğunu belirtti. Uluslararası topluma Gazze çağrısında bulunan Erdoğan, “Türkiye olarak bu konularda elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım.” diye konuştu.
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