Video Haber Başkan Erdoğan Angola'da önemli açıklamalar "İş birliğimizi daha da geliştireceğiz"
Başkan Erdoğan Angola'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Angola'da önemli açıklamalar "İş birliğimizi daha da geliştireceğiz"

18.10.2021 | 15:42

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Luanda’da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından iki ülke arasında kritik anlaşmalar imzalandı.

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