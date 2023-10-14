Başkan Erdoğan: "Depremin yaralarını hızla sarıyoruz" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen EXPO 2023'e gönderdiği video mesajda, "İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız. EXPO 2023'ün şehrimizin ekonomik, kültürel, ticari ve sosyal hayatına ciddi katkıları olacağına inanıyorum" dedi.
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