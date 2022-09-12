Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:33
Bakan Kasapoğlu açıkladı: "105 yeni yurt binası geliyor" | Video 12.09.2022 | 11:50
24:21
Başkan Erdoğan ilk ders zilini çaldı | Video 12.09.2022 | 11:44
03:17
Demokrasinin kara lekesi 12 Eylül darbesi | Video 12.09.2022 | 09:57
01:32
41:24
01:49
01:45
MSB'den acı haber: Pençe-Kilit bölgesinde 2 asker şehit oldu | Video 11.09.2022 | 18:33
00:55
00:43
CHP'li Büyükerşen'den zam isteyen işçilere skandal sözler | Video 11.09.2022 | 14:18
01:05
Yunan unsurlar tarafından ateş açılan gemi gündüz görüntülendi | Video 11.09.2022 | 08:53
04:02
03:16
02:40
04:02
Mahmut Övür | 6'lı masanın altı, üstünü karıştırdı 10.09.2022 | 16:30
04:26
Melih Altınok | Kraliçe'nin solcuları 10.09.2022 | 16:27
02:15
Mehmet Barlas | Kraliçe Elizabeth kilisenin de başıydı 10.09.2022 | 16:24
01:03
02:33
00:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu. Derslik sayısını ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununun çözüldüğünü belirten Başkan Erdoğan, "Okullarımızı en modern imkanlarla donattık. Okul öncesi eğitim seferberliği başlatarak çocuklarımızın daha erken yaşlarda eğitim süreçlerine katılmasını sağladık." ifadelerini kullandı. CHP'li Tunç Soyer'in sözlerine göndermede bulunan Erdoğan, "Sizi tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın. Bizi biz yapan değerlerimizle her zaman iftihar edin." dedi.