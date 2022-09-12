Başkan Erdoğan ilk ders zilini çaldı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu. Derslik sayısını ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununun çözüldüğünü belirten Başkan Erdoğan, "Okullarımızı en modern imkanlarla donattık. Okul öncesi eğitim seferberliği başlatarak çocuklarımızın daha erken yaşlarda eğitim süreçlerine katılmasını sağladık." ifadelerini kullandı. CHP'li Tunç Soyer'in sözlerine göndermede bulunan Erdoğan, "Sizi tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın. Bizi biz yapan değerlerimizle her zaman iftihar edin." dedi.