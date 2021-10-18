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18:01
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Luanda'da Angola Meclisi'ne hitap etti 18.10.2021 | 17:05
07:36
Yavuz Donat | “Siyasi cinayet...” Siyasi cinnet 18.10.2021 | 16:49
02:49
Engin Ardıç | Kaşığını yanında taşır 18.10.2021 | 16:47
02:18
Mehmet Barlas | Muhalefet kendini toplamalı 18.10.2021 | 16:46
02:53
Başkan Erdoğan "Korktukça bu zulüm Afrika'yı kuşatacaktır" 18.10.2021 | 16:02
08:18
07:27
11:10
Dağlardan topladığı kalsit taşlarından koleksiyon yaptı 18.10.2021 | 13:51
05:56
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da 18.10.2021 | 13:21
04:18
SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti 18.10.2021 | 13:05
02:12
06:29
29:00
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 17.10.2021 | 12:38
08:08
THY uçuş ekipleri güneş kremi ile hayat kurtarıyor | Video 17.10.2021 | 11:09
04:04
Dünya devi Türk mucitlerden beslenecek | Video 17.10.2021 | 01:25
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Fethiye’de sağanak yağış etkili oldu | Video 16.10.2021 | 23:05
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Son rötuşları yapılan AKM’de ışıkları yakıldı | Video 16.10.2021 | 22:24
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DHKP/C'nin deşifre olan eylem planında yeni ayrıntılara ulaşıldı | Video 16.10.2021 | 19:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Luanda’da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından iki ülke arasında kritik anlaşmalar imzalandı. Başkan Erdoğan "Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Korktukça bu zulüm Afrika'yı kuşatacaktır."