Başkan Erdoğan "Korktukça bu zulüm Afrika'yı kuşatacaktır"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Luanda’da Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından iki ülke arasında kritik anlaşmalar imzalandı. Başkan Erdoğan "Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Korktukça bu zulüm Afrika'yı kuşatacaktır."