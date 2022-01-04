Başkan Erdoğan Kuran kurslarını hedef alan CHP'ye ateş püskürdü: Bunun bedelini ödeyecekler! | Video

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Kuran kurslarını hedef alan CHP'li Özgür Özel'e ve ona tepki gösteremeyen Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. Erdoğan, "Milletimize kimliğini ve karakterini veren mukaddes değerlerini aşağılamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Artık cambazlığı, sahtekarlığı bırakın. Yeri gelince Kuranımıza, peygamberimize sahip çıkacaksınız, yeri geldiğinde de ağzınızda hangi kusmuk var ise onu kusacaksınız. Çok açık söylüyorum CHP Genel Başkanı bu edepsizliği karanlıkta ıslık çalarak gizleyemez. Bunun bedelini ödeyecekler. İzah edemiyorsa Diyanet camiamızdan ve milletimizden özür dilemelidir." dedi.