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02:57
Başkan Erdoğan, Macron ile bir araya geldi | Video 31.10.2021 | 16:06
24:10
Son dakika: Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi 31.10.2021 | 13:54
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Son dakika! Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi başladı. İşte ilk görüntüler 31.10.2021 | 12:22
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi için Roma'da 30.10.2021 | 11:54
03:51
Hasan Basri Yalçın | Terörle mücadeleyi arkadan vurmak 30.10.2021 | 11:41
02:17
SON DAKİKA: PKK'lı teröristlerin teslim olduğu anlar kamerada 30.10.2021 | 11:22
01:59
Mehmet Barlas | Ölçüsüz rekabetler 30.10.2021 | 10:52
09:35
01:24
Jandarma’dan sahte içki operasyonu 30.10.2021 | 09:17
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SON DAKİKA: Yeni Atatürk Kültür Merkezi açılışında görsel şov! | Video 29.10.2021 | 19:13
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Yeni AKM Cumhuriyet Bayramı’nda açıldı | Video 29.10.2021 | 19:10
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Nihat Hatipoğlu | Sakın azgınlara özenme 29.10.2021 | 15:47
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Ankara'da Cumhuriyet yürüyüşü 29.10.2021 | 15:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan diplomasi trafiği... Başkan Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.