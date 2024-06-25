Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı. Başkan Erdoğan terörün her türlüsüne karşı olduğunu belirtti.