Başkan Erdoğan, telefonla Mehmetçiklerimizin bayramını kutladı | Video

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Şanlıurfa’da Mevlid-i Halil Camisi’nde kıldı. Namazın ardından camideki vatandaşlarla ve dışarıda görev yapan polislerle bayramlaşan Bakan Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi daha sonra Şanlıurfa Kışla Gazinosuna geçti. Burada çocuklar tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, onlara bayram hediyeleri vererek yakından ilgilendi. Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığında Mehmetçiklerimizle bir araya gelerek onlarla bayramlaştı. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmetçiklerle buluşmasında telefonla Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak Mehmetçiklerimizle görüştürdü.