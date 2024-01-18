Başkan Erdoğan: "THY'nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Zirvesi'ne videomesaj gönderdi. THY'nin Türkiye'nin en değerli markası olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "2023 yılı rakamlarına göre, Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış, yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir." dedi.
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