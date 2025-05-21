Başkan Erdoğan: "Türk Devletleri köklü bir mirasın taşıyıcısıdır" | Video
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Türk devletleri olarak tarihin ve medeniyetin kesişim noktasında, Doğu'nun bilgeliğiyle Batı'nın dinamizmini birleştiren köklü bir mirasın taşıyıcılarıyız. KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz." dedi.
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