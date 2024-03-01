Başkan Erdoğan'a cuma namazında vatandaşlardan sevgi seli
Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak için Belek Turizm Merkezi’ndeki Mecek Camiye geldi. Vatandaşların sevgi gösteriyle karşılanan Erdoğan, camiye ailesiyle gelen küçük bir çocuğa da oyuncak ve harçlık verdi.
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