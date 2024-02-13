Video Haber Başkan Erdoğan’dan BAE’de tarihi Filistin mesajı | Video
Başkan Erdoğan’dan BAE’de tarihi Filistin mesajı | Video

Başkan Erdoğan’dan BAE’de tarihi Filistin mesajı | Video

13.02.2024 | 13:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de düzenlenen “Dünya Hükümetler Zirvesi”nde konuştu. Erdoğan, "İsrail kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı, 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir" dedi.

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