Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Suriye tepkisi: "Bebekler ölürken neredeydiniz!" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan CHP'nin Suriye konusundaki vicdansız politikasına sert tepki göstererek, "Bebekler ölürken neredeydiniz, işkenceler yapılırken neredeydiniz, Suriye'nin şehirleri yağmalanırken, ülkemize roket yağarken neredeydiniz? Sizin ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz..." dedi. Erdoğan ayrıca, terör örgütü PKK/YPG için de, "Fesh olmazsa akıbetinden kurtulamaz. Kafalarını kısa sürede ezeriz." ifadelerini kullandı.
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