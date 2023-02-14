Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş depremi açıklaması: "Kara gün dostlarını unutmayacağız" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümet Zirvesi'ne videomesaj gönderdi. Çok yakında yıkılan şehirlerin yeniden inşa ve ihya çalışmalarının başlatılacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "Kara gün dostlarını unutmayacağız. Bu afet uluslararası dayanışmanın önemini gösterdi. Yaralarımızı en kısa sürede saracağız." ifadelerini kullandı.
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