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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "16'lı masa" tepkisi: "Yetmez, bunu daha da artırman lazım" | Video

21.06.2023 | 13:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Şimdi 16'lı masa diyor. Yetmez. Bunu daha da artırman lazım. Masanın ortaklarını artırman netice vermez. Bu millet irade ister, eser ister. Yalanla, dolanla, talanla bir yere varılmaz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, CHP'nin başörtüsü konusunda samimi olması gerektiğini belirterek, "Eğer dürüstseniz, yeni yasama döneminde başörtü meselesini anayasa ile teminat altına alalım." dedi. Enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik, ezdirmiyoruz. Asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ay boyunca 500 lira olarak uygulayacağız." dedi.

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