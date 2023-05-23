Başkan Erdoğan'dan ortak tarih vurgusu: "Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurduk" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemine vurgu yaptı. Teşkilatın kurulmasıyla Türk Cumhuriyetleriyle bağların daha da güçlendirildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Can Azerbaycan’la birlikte, 30 yıllık işgalin ardından Karabağ’ı özgürlüğüne biz kavuşturduk. Bosna-Hersek’te sel felaketi, Arnavutluk’ta deprem yaşandığında kardeşlerimizin yanında ilk biz olduk. 21 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz bu çalışmalarımız neticesinde, yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan’ın kalbini yeniden fethettik." ifadelerini kullandı.