Başkan Erdoğan’dan seçim tarihi açıklaması | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan,” Seçim tarihinin erkene alınmasına ilişkin kamuoyunda üç tarih konuşuluyor bunlar gündeminizde mi sorusuna,” Kamuoyunda ne görüşülüp ne konuşursa hepsi gündemimizde. Biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz” açıklamasını yaptı.