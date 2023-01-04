Video Haber Başkan Erdoğan’dan seçim tarihi açıklaması | Video
Başkan Erdoğan’dan seçim tarihi açıklaması | Video

Başkan Erdoğan’dan seçim tarihi açıklaması | Video

04.01.2023 | 14:39

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan,” Seçim tarihinin erkene alınmasına ilişkin kamuoyunda üç tarih konuşuluyor bunlar gündeminizde mi sorusuna,” Kamuoyunda ne görüşülüp ne konuşursa hepsi gündemimizde. Biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz” açıklamasını yaptı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Başkan Erdoğan, 'Seçim tarihinin erkene alınmasına ilişkin kamuoyunda üç tarih konuşuluyor bunlar gündeminizde mi sorusuna," Kamuoyunda ne görüşülüp ne konuşursa hepsi gündemimizde. Biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz" açıklamasını yaptı.

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