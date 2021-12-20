Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD’a tepki: ‘Bu iktidarı nasıl indiririz?’ onun hesabını yapıyorlar | Video
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Yılın son Kabine Toplantısı yarın yapılacak! İşte masadaki konular | Video 19.12.2021 | 20:24
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birçok önemli konunun ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.