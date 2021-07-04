Başkan Erdoğan'ın ziyareti minik hastaları mutlu etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasının açılışını yapmıştı. Başkan Erdoğan, hastane ziyaretinde hasta ve yakınlarını da ziyaret etti. Ziyareti sırasında kettle'da kaynayan suyun dökülmesi sonrası kolu yanan bir kız çocuğuyla Başkan Erdoğan'ın samimi sohbeti yüzleri güldürdü.