Video Haber Başkent’te freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 3 yaralı
Başkent’te freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 3 yaralı

Başkent’te freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 3 yaralı

22.01.2024 | 22:51

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Ostim sanayi bölgesinde freni patlayan kamyon 10 araca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

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