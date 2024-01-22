Başkent’te freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 3 yaralı
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Ostim sanayi bölgesinde freni patlayan kamyon 10 araca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
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