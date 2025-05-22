Bercan Tutar | Siyonist projenin travmatik çöküşü
Bercan Tutar'ın 22.05.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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