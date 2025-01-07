Video Haber Bercan Tutar | Türkiye'nin 'çarpan' etkisi
Bercan Tutar | Türkiye'nin 'çarpan' etkisi

Bercan Tutar | Türkiye'nin 'çarpan' etkisi

07.01.2025 | 16:16

Bercan Tutar'ın 07.01.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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