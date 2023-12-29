Video Haber Burhanettin Duran | 2023'ü uğurlarken 2024'ü karşılarken...
Burhanettin Duran | 2023'ü uğurlarken 2024'ü karşılarken...

Burhanettin Duran | 2023'ü uğurlarken 2024'ü karşılarken...

29.12.2023 | 16:51

Burhanettin Duran'ın 29.12.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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