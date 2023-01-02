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Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi | Video 02.01.2023 | 01:37
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Birecik-Halfeti yolunda kaza: 3 ölü | Video 01.01.2023 | 18:38
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Bakan Akar: "Yanlış hesap Ankara'dan döner" | Video 01.01.2023 | 13:09
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Bakan Karaismailoğlu, yeni yıla metro çalışanları ile girdi | Video 01.01.2023 | 10:24
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Portekiz'den gelen hasta yakını, Bakan Koca'ya teşekkür etti | Video 01.01.2023 | 11:00
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Güvenlik tedbirleri en üst seviyede | VİDEO 31.12.2022 | 18:27
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Mahmut Övür | Muhafazakârların doğalgazı mı? 31.12.2022 | 16:55
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Mehmet Barlas | Milli enerjide bugünlere kolay gelinmedi 31.12.2022 | 16:52
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Melih Altınok | Yılın son 6'lı masa yazısı 31.12.2022 | 16:49
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Bakan Akar, Diyarbakır'da Mehmetçik ile buluştu | Video 31.12.2022 | 15:59
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Türkiye’de 2022 yılında neler yaşandı? - Almanak 2022 | Video 31.12.2022 | 10:11
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya’da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.