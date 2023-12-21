CHP'de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun aday savaşı: İzmir ve İstanbul için birbirlerine girdiler! | Video
CHP'de şimdi de kardeş kavgası yaşandı. Kurultayda el ele vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden, her fırsatta birbirlerine 'Kardeşimdir' diyen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında aday savaşı çıktı. İddiaya göre ikili, İzmir ve Şişli adayları konusunda anlaşmazlık yaşadı. Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi için Özlem Çerçioğlu'na söz verince ortalık karıştı. aHaber'in canlı yayınına katılan Zafer Şahin, CHP'deki aday kavgasını anlattı: Kaset kumpasında adı geçen ismi…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:04
02:10
İsrail, Refah kentindeki yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi 20.12.2023 | 22:32
01:54
00:16
Marmaris’te 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 20.12.2023 | 18:38
35:16
Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu | Video 20.12.2023 | 15:40
02:44
MSB'den flaş Tuzla açıklaması | Video 20.12.2023 | 12:09
07:29
İmamoğlu ile Akşener arasındaki abla-kardeş edebiyatı bitti | Video 20.12.2023 | 10:28
04:39
00:46
İstanbul'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 20.12.2023 | 09:56
01:57
01:12
Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem | Video 20.12.2023 | 09:03
01:45
Kafes-22 Operasyonları'nda 302 şüpheli şahıs yakalandı | Video 20.12.2023 | 09:03
02:12
Servis otobüsü alev alev yandı, faciadan dönüldü 20.12.2023 | 00:25
04:45
Başakşehir’de hamile öğretmene saldıran veli kamerada 19.12.2023 | 20:22
03:15
Filistinliler yakınlarını toplu mezarlara defnetmeye devam ediyor 19.12.2023 | 20:22
00:12
Osmaniye’de tır ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı 19.12.2023 | 20:22
06:16
İran'dan ABD'ye "misyon" misillemesi | Video 19.12.2023 | 18:38
01:34
Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman verilecek? Tarih netleşiyor | Video 19.12.2023 | 15:13
01:41
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu... | Video 19.12.2023 | 14:23
14:15
Başkan Erdoğan: "AB artık bu yanlıştan vazgeçmeli" | Video 19.12.2023 | 14:16