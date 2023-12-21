CHP'de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’nun aday savaşı: İzmir ve İstanbul için birbirlerine girdiler! | Video

CHP'de şimdi de kardeş kavgası yaşandı. Kurultayda el ele vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden, her fırsatta birbirlerine 'Kardeşimdir' diyen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında aday savaşı çıktı. İddiaya göre ikili, İzmir ve Şişli adayları konusunda anlaşmazlık yaşadı. Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi için Özlem Çerçioğlu'na söz verince ortalık karıştı. aHaber'in canlı yayınına katılan Zafer Şahin, CHP'deki aday kavgasını anlattı: Kaset kumpasında adı geçen ismi…