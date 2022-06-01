Video Haber CHP'den Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna çelişkili yanıtlar! Engin Özkoç Kılıçdaroğlu ile ters düştü | Video
CHP'den Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna çelişkili yanıtlar! Engin Özkoç Kılıçdaroğlu ile ters düştü | Video

CHP'den Başkan Erdoğan'ın 10 sorusuna çelişkili yanıtlar! Engin Özkoç Kılıçdaroğlu ile ters düştü | Video

01.06.2022 | 23:52

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltmişti. Başkan Erdoğan'ın sorduğu sorulara CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç yanıt verdi. Özkoç' özellikle terörle mücadele konusundaki sorulara verdiği yanıtlar Kılıçdaroğlu ile ters düşmesine sebep oldu. Başkan Erdoğan, "Yuvarlak sözlerle değil kesin cevap vermesini bekliyorum. Bu delikanlılığı yaparsa siyaseten ve tıbben muhatap almaya başlayabiliriz." ifadelerini kullanmıştı. CHP tarafından ise o sorulara net cevaplar gelmedi. Verilen cevapların arşivden çıkan açıklamalarla çelişkisi ise dikkat çekti.

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