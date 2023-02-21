Video Haber CHP'li başkanın skandal çanta seferberliği! İtfaiye ekiplerini böyle kullandı | Video
CHP'li başkanın skandal çanta seferberliği! İtfaiye ekiplerini böyle kullandı | Video

CHP'li başkanın skandal çanta seferberliği! İtfaiye ekiplerini böyle kullandı | Video

21.02.2023 | 15:57

Depremin 7. gününde kurtarma çalışmaları devam ederken Antakya’daki Akevler Mahallesi’nde büyük hasar alan binaya gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Savaş’ın kardeşi Mehmet Savaş’a ait 5’nci kattaki eve girip eşya çıkardı. O anları saniye saniye görüntüleyen gönüllü vatandaş, “İtfaiye ekipleri canlı değil de çanta arıyor. Biz burada kurtarma yaparken bunlar, mal derdine düşüyorlar” dedi.

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