Video Haber CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum’a teşekkür | Video
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum’a teşekkür | Video

CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum’a teşekkür | Video

17.03.2025 | 13:55

Kahramanmaraş’ta belediye başkanlarının katıldığı il koordinasyon toplantısında CHP’li belediye başkanları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a kentin yeniden inşasındaki gayretlerinden dolayı teşekkür etti. CHP’li Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, “İlçemiz çok güzel olacak. Rezerv alan çalışmaları başladı. Temelleri kazılıyor. Bunun için gerçekten şahsım adına minnettarım” dedi. Bakan Kurum ise “Hep birlikte bu sürece nasıl başladıysak son güne kadar bu anlayışla yürütüyor olacağız” yanıtını verdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cumartesi günü deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde incelemek için Kahramanmaraş'a giderek il koordinasyon toplantısına başkanlık etti. AFAD toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in yanı sıra Kahramanmaraş'ın AK Parti, CHP, İyi Parti ve Yeniden Refah partili ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantıda milletvekillerinin yanı sıra Bakanlığa bağlı çok sayıda genel müdür ve bürokratlar da yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANLARINI TEK TEK DİNLEDİ
Bakan Kurum, başkanlara sırayla söz vererek ilçelerdeki son durum hakkında bilgi alıp talepleri dinledi. CHP'li Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, "İlçemiz çok güzel olacak. Rezerv alan çalışmaları başladı. Temelleri kazılıyor. Bunun için gerçekten şahsım adına minnettarım" dedi. CHP'li Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ise "Son 4-5 ayda Elbistan'da yoğun bir çalışma var. Bu yüzden de size teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Yine CHP'li Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer ilçeye tahsis edilen 300'den fazla çöp konteyneri için teşekkür etti. AK Parti Nurhak İlçe Başkanı Günay Uysal ise "Bir şehir inşa edildi. Çok büyük destek verdiniz. Allah razı olsun. Devletimiz var olsun. Emeklerinize sağlık" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: AYNI HIZ VE MOTİVASYONLA SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ
Bakan Kurum ise belediye başkanlarına "Hep birlikte bu sürece nasıl başladıysak son güne kadar bu anlayışla yürütüyor olacağız" yanıtın verdi. Deprem bölgesinde verilen tüm sözlerin bir bir tutulduğunu belirten Bakan Kurum, "Biz milletimize bu yıl içerisinde bu işleri bitireceğimizin sözünü verdik. Temennimiz, yılsonuna kadar da Maraş'ta inşaatlarımızı aynı hız ve motivasyonla götürerek, vatandaşlarımıza sözümüzü tutmak olacak. Geçen yılsonu itibariyle hepsinin ihalesini ve inşaatlarını başlattık. İnşallah, haziran ve temmuzdan sonra meyvelerini almaya başlayacağız" dedi. Bakan Kurum, tarihi çarşıları, iş yerleri, sanayi siteleri ve şehir merkeziyle birlikte Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalkacağının altını çizdi.

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