Video Haber CHP'li Mahmut Tanal'ın limonlu şovuna tepki: Davamızı satmayız biz | Video
CHP'li Mahmut Tanal'ın limonlu şovuna tepki: Davamızı satmayız biz | Video

CHP'li Mahmut Tanal'ın limonlu şovuna tepki: Davamızı satmayız biz | Video

22.04.2023 | 18:07

CHP Şanlıurfa milletvekili adayı Mahmut Tanal, kentte limon ve soğan üzerinden provokasyona kalkıştı. Soğanın 25 kilo olduğunu söyleyen Tanal halktan AK Parti'ye oy vermemesini istedi. Bölgedeki vatandaşlar ise Tanal'a "Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız? Davamızı satmayız biz." sözleri ile tepki gösterdi.

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