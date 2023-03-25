CHP'nin fonladığı TELE 1'de tepki çeken sözler: "İmam Hatiplilerin üniversiteye girme hakları yok" | Video

CHP'nin fonladığı TELE 1'de Özdemir İnce isimli şair, imam hatipleri hedef aldı. "İmam hatip liselerinin bir tek amacı vardır o da camilere din adamı yetiştirmek için kuruldu. İmam Hatipliler üniversitelere giriyorlar. İmam Hatiplilerin üniversiteye girme hakları yok onların gidicekleri yerler İslam Enstitüsü ve İlahiyat fakülteleri. Din adamı olarak 18 yaşına kadar yetiştirilmiş bir adam dünyaya bilim açısından bakamaz. Devlet kadrolarında imam hatipliler değil harbiyeliler olmalı." ifadeleriyle rahatsızlığını dile getirdi. Programın sunucusu Namık Koçak da, bu skandal sözlere destek verdi.