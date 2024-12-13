CHP'ye 'yapay zekalı' İzmir Körfezi ayarı: Bakan Kurum skandalı tek tek yüzlerine vurdu | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Kurum İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalkarlığına kurban giden İzmir Körfeziyle ilgili CHP'ye ve Özgür Özel'e 'yapay zekalı' tepki gösterdi. Dünyanın en gelişmiş yapay zeka uygulamalarından birine İzmir Körfezi'nin mevcut halini sürdürürse 2034 yılında nasıl görüneceğini sorduklarını belirten Bakan Kurum, CHP sıralarına o görseli gösterdi. Bakan Kurum, "Demek ki neymiş, İzmir'e yapay zeka değil, yapan zeka lazımmış. Güzel İzmir'imiz merak etmesin dün Haliç'i, bu iş bilmez yönetimlerin eline nasıl terk etmediysek bugün de İzmir'i terk etmeyeceğiz." dedi.