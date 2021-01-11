Video Haber Çıplak arama iddialarına emniyetten görüntülü cevap | Video

Çıplak arama iddialarına emniyetten görüntülü cevap | Video

Çıplak arama iddialarına emniyetten görüntülü cevap | Video
11.01.2021 | 10:41

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Boğaziçi Üniversitesi’nde protestolara katılan ve polise mukavemet ettiği için gözaltına alınan şüphelilerden bazıları sosyal medya üzerinden çıplak arama ve kötü muameleye maruz kaldıklarını iddia ettiler. Bu iddialara İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden kamera görüntüleriyle yanıt geldi. Saniyeler içerisinde yapılan aramalarda böyle bir durumun gerçekleşmediği vurgulandı. Ortaya çıkan görüntülerde çıplak arama iddiasını süren şüphelilerin de diğerleri gibi seri bir şekilde içeri girip çıktıkları görülüyor.

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Konuyla ilgili olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,

"04.01.2021 günü Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde yapılan gösteriler sırasında 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Polise Karşı Mukavemet gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 05-06/01/2021 tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Adli makamlarca Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmıştır.

Gözaltı sırasında yapılan işlemler ile ilgili olarak; E.G., Y.Ö., Z.A.Ç, Ö.Ö., H.R.S. isimli şahıslar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla "çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalındığı" iddialarında bulunulmuştur.

Konuya ilişkin yapılan işlemlerin tetkiki ve yakalama/üst arama sırasındaki kamera kayıtları titizlikle incelenmiştir. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır.

Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir. İşlemler Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 8. Maddesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Nezarethane Talimatnamesi'nin 9. Maddesinde belirtilen hususlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunan şahıslar hakkında Adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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