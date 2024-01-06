Çocuk oyun parkına devasa iş makinası ile girdiler
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, Menteşe’deki çocukların oyun parkı ve yeşil alana Kent Marketi başlattı. Büyükşehirin projesine karşı çıkan vatandaşlar, “Muğla'da başka yer kalmamış mı? Yeşil alanı, plan değişikliği ile arsaya çevirip, sattıklarına da şahit olmuştuk, giderayak çocuk oyun parkını bozmak nedir?” ifadelerini kullandı.
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