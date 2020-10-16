Çocukları dilendirip böyle keyif yaptılar! O anlar saniye saniye kaydedildi | Video

İstanbul Polisi tarafından operasyonla çökertilen "Dilenci Çetesi" üyeleri, caddelerdeki trafik ışıklarına yerleştirdikleri 18 yaşından küçük çocukların 100 metre ilerisine, dilenen çocukların getirdiği paralarla alkol ve yiyecek satın alarak yer masaları kurdu. Yakalanan 12 çete üyesi o noktalarda keyif yaparak zorla dilendirdikleri çocukları izledi. O anlara ve operasyon sonrasına ait görüntülere ve fotoğraflara SABAH ulaştı.