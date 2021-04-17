Cumhurbaşkanı Erdoğan 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 28'inci yılı nedeniyle kabri başında düzenlenen törene katıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında kabri başında anıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal'ın ailesi ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.