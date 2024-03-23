Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşımızda bir matruşka ittifakı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkentte vatandaşlara hitap etti. CHP'nin DEM ile ittifakına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP geçen seçimlerde o zamanki ismiyle HDP ile gizli saklı işbirliği yapmıştı. Bu seçimlerde yine utana sıkıla adını koyamadıkları ama altta belediye başkanlıklarını, belediye meclis üyeliklerini, belediye bürokrasisini paylaştıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir Matruşka ittifakı var. Bundan seçmenin haberi yok. Onlar da ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor." ifadelerini kullandı.