Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'teğmenler' açıklaması! Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu. Yemin töreninde kılıç kaldıran teğmenler ile ilgili açıklama yapan cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlarla ilgili gerekli araştırma yapılıyor. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değildir. Birkaç kendini bilmez var. Onlar ordudan temizlenecek. Bunların süratle temizlenmesi için adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.