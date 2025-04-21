DEM heyeti İmralı'ya gidiyor | Video
DEM Parti heyeti üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya doğru yola çıktı.
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