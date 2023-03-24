Deprem bölgesindeki işletmelere 1 buçuk milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği | Video
KOSGEB, deprem bölgesinde hasar gören işletmelerin faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Kredisi Programı başlattı. İşletmelere 1 buçuk milyon liraya kadar hızlı finansman imkanı sağlanacak.
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