Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Farhan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi.